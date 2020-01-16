Пленки Гончарука. В Слуге народа не поддержали отставку премьера

Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)

Большинство депутатов фракции Слуга народа не поддержали отставку премьер-министра Алексея Гончарука на сигнальном голосовании. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили источники из фракции.

Собеседник рассказал, что голосование о недоверии премьеру инициировали несколько депутатов во главе с Максимом Бужанским и Александром Дубинским. Однако их инициативу поддержали лишь 10 из около 170 присутствовавших на заседании депутатов.

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Справка. Гончарука не могут сейчас отправить в отставку, поскольку после утверждения программы деятельности нового Кабмина и бюджета он пользуется годичным иммунитетом.

Вчера на анонимных YouTube и Telegram каналах опубликовали записи, на которых якобы запечатлено общение Гончарука и других представителей власти, в котором они обсуждают экономические знания президента Владимира Зеленского . После этого стала появляться информация, что премьер якобы подал в отставку.

Позже Кабмин опроверг отставку Гончарука, а сам премьер назвал инцидент "медиа-атакой" на правительство.

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