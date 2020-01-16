Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Пленки Гончарука. В Слуге народа не поддержали отставку премьера

Пленки Гончарука. В Слуге народа не поддержали отставку премьера - Фото
Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)
16.01.2020, 12:18

За объявление недоверия премьеру проголосовали 10 депутатов, против – около 160

Большинство депутатов фракции Слуга народа не поддержали отставку премьер-министра Алексея Гончарука на сигнальном голосовании. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили источники из фракции.

Собеседник рассказал, что голосование о недоверии премьеру инициировали несколько депутатов во главе с Максимом Бужанским и Александром Дубинским. Однако их инициативу поддержали лишь 10 из около 170 присутствовавших на заседании депутатов.

Читайте также: Компромат на главного министра, или Игра в дискредитацию

Справка. Гончарука не могут сейчас отправить в отставку, поскольку после утверждения программы деятельности нового Кабмина и бюджета он пользуется годичным иммунитетом.

  • Вчера на анонимных YouTube и Telegram каналах опубликовали записи, на которых якобы запечатлено общение Гончарука и других представителей власти, в котором они обсуждают экономические знания президента Владимира Зеленского. После этого стала появляться информация, что премьер якобы подал в отставку.
  • Позже Кабмин опроверг отставку Гончарука, а сам премьер назвал инцидент "медиа-атакой" на правительство.

Читайте также: Пленки Гончарука. Что он наговорил о Зеленском, а главное - кто сбивает премьера

Напишите нам
Слуга народа отставка записи александр дубинский алексей гончарук Максим Бужанский сигнальное голосвание
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 