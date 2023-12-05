Граница Украины со Словакией разблокирована

Из-за ситуации в Польше в очереди стоят более 600 грузовиков

Фуры на трассе (Иллюстративное фото: ГСЧС)

Разблокировано движение для грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое" на украинско-словацкой границе. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

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"4 декабря в 22:00 действия участников акции, блокировавшие движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое", завершились", – пишет ведомство.

В настоящее время оформление транспортных средств проводят по установленному порядку, в то же время из-за усложнения движения на границе с Польшей, на словацкой границе увеличилось количество грузовиков, сообщает ГПСУ.

По состоянию на 5 декабря в очереди на территории Словакии в сторону Украины находится 625 грузовиков, отмечают пограничники.

"Вишне-Немецкое" – единственный автомобильный пункт для грузового пропуска на этом участке границы.

Фото: ГПСУ

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач сообщил, что ведомство продолжает работать со словацкими коллегами, чтобы предотвратить дальнейшие протесты.

Чиновник отметил, что по результатам Совета министров транспорта ЕС Еврокомиссия не планирует вносить изменения в действующее соглашение о либерализации грузовых перевозок, и наоборот "выражает готовность отстаивать транспортный безвиз".

Польские перевозчики с 6 ноября протестуют на пограничных переходах из Украины в Дорогуске, Гребенном (Люблинское воеводство) и Корчевой (Подкарпатское воеводство). Протестующие пропускают несколько автомобилей в час и требуют ввести коммерческие разрешения для украинских транспортных компаний, за исключением гуманитарной помощи и вещей для украинской армии.

Союз перевозчиков Словакии (UNAS) по примеру поляков провел предупредительную акцию 16 ноября, а 21 ноября словацкая граница была заблокирована полдня по частной инициативе одного из сторонников UNAS.

1 декабря UNAS заблокировала пункт пропуска "Вишне-Немецкое" на границе с Украиной.

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