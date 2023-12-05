Кордон України зі Словаччиною розблоковано

Через ситуацію у Польщі в черзі стоять понад 600 вантажівок

Фури на трасі (Ілюстративне фото: ДСНС)

Розблоковано рух для вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке" на україно-словацькому кордоні. Про це повідомила Державна прикордонна служба.

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"4 грудня о 22:00 дії учасників акції, які блокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке", завершилися", – пише відомство.

Наразі оформлення транспортних засобів проводять за встановленим порядком, водночас через ускладнення руху на кордоні з Польщею, на словацькому кордоні збільшилась кількість вантажівок, повідомляє ДПСУ.

Станом на ранок 5 грудня у черзі на території Словаччини у бік України знаходиться 625 вантажівок, зазначають прикордонники.

"Вишнє-Нємецке" – єдиний автомобільний пункт для вантажного пропуску на цій ділянці кордону.

Фото: ДПСУ

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач повідомив, що відомство продовжує працювати зі словацькими колегами, аби запобігти подальшим протестам.

Посадовець зазначив, що за результатами Ради міністрів транспорту ЄС Єврокомісія не планує вносити зміни до чинної угоди про лібералізацію вантажних перевезень, і навпаки "висловлює готовність відстоювати транспортний безвіз".

Польські перевізники з 6 листопада протестують на прикордонних переходах з Україною в Дорогуську, Гребенному (Люблінське воєводство) та Корчовій (Підкарпатське воєводство). Протестувальники пропускають кілька автомобілів на годину та вимагають запровадити комерційні дозволи для українських транспортних компаній, за винятком гуманітарної допомоги й речей для української армії.

Спілка перевізників Словаччини (UNAS) за прикладом поляків провела попереджувальну акцію 16 листопада, а 21 листопада словацький кордон був заблокований пів дня з приватної ініціативи одного з прихильників UNAS.

1 грудня UNAS заблокувала пункт пропуску "Вишнє-Німецьке" на кордоні з Україною.

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