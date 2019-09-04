Словения предложила ЕС "особый статус" для Украины

Борут Пахор (Фото: EPA)

Украине нужно предоставить "особый статус" во взаимоотношениях с Европейским Союзом, считает президент Словении Борут Пахор. Об этом он заявил в понедельник на Стратегическом форуме в городе Блед, сообщает Anadolu.

Пахор считает, что полноправное членство в ЕС должно быть предоставлено странам Западных Балкан, а "особый статус" - Украине и Турции.

Предложение вызвало критику со стороны министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который считает, что между Турцией и ЕС должны быть продолжены переговоры о полноправном членстве.