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Словения предложила ЕС "особый статус" для Украины

Словения предложила ЕС "особый статус" для Украины - Фото
Борут Пахор (Фото: EPA)
04.09.2019, 10:54

Президент Словении считает, что некий "особый статус" должен быть предоставлен как Украине, так и Турции

Украине нужно предоставить "особый статус" во взаимоотношениях с Европейским Союзом, считает президент Словении Борут Пахор. Об этом он заявил в понедельник на Стратегическом форуме в городе Блед, сообщает Anadolu.

Пахор считает, что полноправное членство в ЕС должно быть предоставлено странам Западных Балкан, а "особый статус" - Украине и Турции.

Предложение вызвало критику со стороны министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который считает, что между Турцией и ЕС должны быть продолжены переговоры о полноправном членстве.

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