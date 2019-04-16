Слуга народа и еще три партии: кто прошел бы в Раду - опрос КМИС

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в середине апреля, то в парламент прошли бы четыре партии – Слуга народа (12,4%), Оппозиционная платформа – За життя (7,5%), БПП (6,6%) и Батькивщина (5,8%). Об этом свидетельствуют результаты опроса среди всех Киевского международного института социологии.

Согласно результатам опроса среди тех, кто собирается голосовать, в Раду прошли бы четыре партии: Слуга народа, Оппозиционная платформа – За життя, БПП, Батькивщина. Опрос среди тех, кто определился показал, что 5% барьер преодолели бы шесть партий.

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Опрос проводился с 9 по 14 апреля методом личного интервью. Опрошенко 2004 респондента из 129 населенных пунктов, кроме Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%; 2,8% для показателей, близких к 25%, 2,0% для показателей, близких к 10%; 1,4% для показателей, близких к 5%.

Согласно президентскому опросу, проведенному КМИС, за кандидата в президенты Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов собираются голосовать 72,2% избирателей - среди тех, кто определился со своим выбором. За Петра Порошенко - 25,4%.