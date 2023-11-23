Слуга народа исключила из партии депутата Одарченко

Дисциплинарная комиссия Слуги народа единогласно решила исключить народного депутата Андрея Одарченко. Об этом сообщила пресс-служба СН со ссылкой на председателя партии Елену Шуляк.

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Кроме того, было принято решение приостановить членство во фракции.

"Это стандартная процедура, которая применяется нами в подобных случаях. Окончательное решение по нему будет принято по результатам следствия. Но еще раз хотим подчеркнуть, что, как и в предыдущих случаях, никто никого выгораживать не будет. Политическая ответственность уже наступила. Дальше дело за антикоррупционными" органами", – отметили ранее в партии в комментарии "Радио Свобода".

Одарченко получил подозрение в попытке подкупить биткоинами главу Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема в обмен на содействие в получении денег из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на ремонт зданий Государственного биотехнологического университета, где депутат продолжает занимать должность ректора (действие контракта приостановлено).

Прокуратура просила взять депутата под стражу, потому что он якобы может скрыться, о чем, по мнению стороны обвинения, свидетельствует его поведение в первый день войны. Тогда он уехал в Закарпатье, несмотря на данную присягу "всеми своими действиями защищать суверенитет и независимость Украины".

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