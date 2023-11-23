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Слуга народу виключила з партії депутата Одарченка

Этот материал также доступен на русском
23.11.2023, 22:55
Слуга народу виключила з партії депутата Одарченка - Фото
Андрій Одарченко (Фото: Facebook)

Дисциплінарна комісія Слуги народу одноголосно вирішила виключити народного депутата Андрія Одарченка. Про це повідомила пресслужба СН з посиланням на голову партії Олену Шуляк.

Крім того, було ухвалено рішення призупинити членство у фракції. 

"Це стандартна процедура, яка застосовується нами в подібних випадках. Остаточне рішення щодо нього буде прийнято за результатами слідства. Але ще раз хочемо наголосити, що як і в попередніх випадках, ніхто нікого вигороджувати не буде. Політична відповідальність уже настала. Далі справа за антикорупційними органами", — зазначили раніше у партії в коментарі "Радіо Свобода".

Одарченко отримав підозру у спробі підкупити біткоїнами голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма в обмін на сприяння в отриманні грошей із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на ремонт будівель Державного біотехнологічного університету, де депутат продовжує обіймати посаду ректора (дію контракту призупинено).

Прокуратура просила взяти депутата під варту, бо він нібито може втекти, про що, на думку сторони обвинувачення, свідчить його поведінка у перший день війни. Тоді він поїхав на Закарпаття, попри дану присягу "усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України".

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Уляна Кричковська
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Слуга народуМустафа Найємпідкуполена шулякандрій одарченко
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