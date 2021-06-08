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Социология | Слуга народа лидирует в партийном рейтинге, в Раду проходят шесть политсил – опрос КМИС

08.06.2021, 10:49
Слуга народа лидирует в партийном рейтинге, в Раду проходят шесть политсил – опрос КМИС - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Президентская партия Слуга народа лидирует в партийном рейтинге, показатель в 5% голосов, необходимых на выборах для прохода в Верховную Раду, набирают шесть политсил. Об этом говорится в результатах соцопроса Киевского международного института социологии.

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Среди тех, кто определился и намерен голосовать, социологи получили такие результаты (в скобках – результат опроса КМИС)

Слуга народа – 17,7% (21,3%)

Европейская солидарность15,4% (17,7%)

ОПЗЖ14,7% (12,2%)

Батькивщина13,9% (10,2%)

Сила и честь 8,0% (7,6%)

Украинская стратегия Гройсмана5,8% (3,9%)

Радикальная партия Олега Ляшко5% (4,1%).

Меньше 5% набирают партия Наши (4,6%), Партия Шария (4,5%), ВО Свобода (3,4%), Голос (2,9%).

Полные результаты соцопроса смотрите в таблице – ее можно увеличить кликом на нее.

Опрос проводился 27 мая – 1 июня методом телефонного интервью среди 2000 совершеннолетних жителей Украины, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – 2,1% для показателей, близких к 25%; 1,5% – для 10%, 1,1% – для 5%. Заказчик исследования не указан. Гендиректор КМИС Владимир Паниотто сообщил LIGA.net, что заказчик пожелал сохранить анонимность. Руководитель Института считает, что наличие заказчика не влияет на результаты исследования.

  • В середине мая в опросе группы Рейтинг СН набирала 22%, Евросолидарность – 17%, ОПЗЖ – 17%, Батькивщина – 12%. Остальные партии – менее 5%.

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Марк Сировой
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верховная рада Слуга народа выборы соцопрос кмис рейтинг партий европейская солидарность ОПЗЖ
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