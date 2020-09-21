Слуга народа о съезде на территории КНУ: Оппоненты тоже так делали, закон не нарушен

Вчера Слуга народа в Киеве провела съезд на территории КНУ – студенты обвинили их в нарушении закона. СН отрицает обвинения

В Слуге народа прокомментировали проведение съезда на территории красного корпуса Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, заявив, что обвинения в нарушении ими закона – безосновательны. Об этом сообщает пресс-служба СН.

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"Обвинения в нарушениях – безосновательны. Мероприятие в КНУ в воскресенье, 20 сентября, провели с соблюдением законодательства: как избирательного, так и образовательного", - заявляют в СН.

Там объясняют, что съезд прошел на части открытой территории вуза в выходной день, когда не проходит образовательный процесс, при отсутствии преподавателей и студентов, без использования аудиторий или здания университета, его сотрудники не привлекались к организации, а сцену демонтировали и убрали вчера же.

"Любая агитация не могла совершаться в принципе, поскольку в соответствии с положениями Избирательного кодекса она может быть только после появления соответствующих субъектов избирательного процесса. Местная организация партии становится субъектом после выдвижения – а этот процесс сейчас идет", - заявляют в СН.

В СН напомнили, что их политические оппоненты "не раз проводили свои мероприятия на территории вузов – на условиях аренды помещений и без агитации студентов". Также там планируют выступить с инициативой, чтобы ворота двора красного корпуса КНУ были открыты для всех желающих в дневное время, поскольку он является частью истории и культуры Киева.

20 сентября Слуга народа провела съезд на территории политические партии (объединения), их члены, депутаты (кандидаты в депутаты) не имеют права осуществлять свою деятельность в учебных заведениях. красного корпуса КНУ. Студенческий парламент осудил инцидент , назвав его нарушением закона об образовании:

В Студпарламенте говорят, что "не имеет значения, проводятся ли подобные мероприятия в здании университета или на его территории, объявлены ли публичные мероприятия официально как политические или их политический характер вытекает из наличия политической символики и политических фигур, которые ассоциируются с конкретной политической партией".

Владислав Сердюк

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