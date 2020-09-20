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Слуга народа представила список на выборах в Киевсовет – его возглавила жена Кулебы

20.09.2020, 14:40
Слуга народа представила список на выборах в Киевсовет – его возглавила жена Кулебы - Фото
Евгения Кулеба (Фото - Facebook - Женя Кулеба)

Жена министра иностранных дел Евгения Кулеба возглавила список Слуги народа на выборах в Киевсовет

Партия Слуга народа представила первую десятку списка на выборы в Киевский городской совет. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net с конференции киевской городской организации партии.

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Конференция проходит во внутреннем дворе красного корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В первую десятку вошли:

- жена министра иностранных дел, общественная активистка Евгения Кулеба;

- юрист, телеведущий Михаил Присяжнюк;

- легкоатлетка Елена Говорова;

- юрист, бизнесмен Юрий Федоренко;

- букинист Владислав Трубицин;

- адвокат Лилия Пашинная;

- дзюдоист Георгий Зантарая;

- замминистра образования и науки Андрей Витренко;

- продюсер Виктория Бурдукова;

- экс-глава МОЗ Зоряна Скалецкая.

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Владислав Сердюк, Юрий Смирнов
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