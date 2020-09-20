Слуга народа представила список на выборах в Киевсовет – его возглавила жена Кулебы
Жена министра иностранных дел Евгения Кулеба возглавила список Слуги народа на выборах в Киевсовет
Партия Слуга народа представила первую десятку списка на выборы в Киевский городской совет. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net с конференции киевской городской организации партии.
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Конференция проходит во внутреннем дворе красного корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В первую десятку вошли:
- жена министра иностранных дел, общественная активистка Евгения Кулеба;
- юрист, телеведущий Михаил Присяжнюк;
- легкоатлетка Елена Говорова;
- юрист, бизнесмен Юрий Федоренко;
- букинист Владислав Трубицин;
- адвокат Лилия Пашинная;
- дзюдоист Георгий Зантарая;
- замминистра образования и науки Андрей Витренко;
- продюсер Виктория Бурдукова;
- экс-глава МОЗ Зоряна Скалецкая.
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