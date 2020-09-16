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Список Европейской солидарности на выборах в Киевсовет возглавила жена Порошенко

16.09.2020, 13:08
Список Европейской солидарности на выборах в Киевсовет возглавила жена Порошенко - Фото
Марина Порошенко (фото - president.gov.ua)

Марина Порошенко заявила, что ей не все равно, как будет дальше развиваться Украина и Киев

Жена пятого президента Петра Порошенко, бывшая первая леди страны Марина Порошенко возглавила список партии Европейская солидарность на выборах в Киевский горсовет. Такое решение утвердили на конференции Киевской городской организации ЕС.

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"Знаю, что первый вопрос, который я услышу, будет: почему я иду в политику? В первую очередь, я гражданка своей страны, которую очень люблю. И мне не все равно как дальше будет развиваться Украина и что будет происходить в ее столице, в Киеве", — подчеркнула Порошенко.

Она отметила, что в течение пяти лет она, как первая леди, реализовала множество социальных и гуманитарных проектов, руководствуясь при этом не "красивыми слоганами", а "возможностью получить конкретный результат".

Жена Петра Порошенко отметила, что "мы идем в Киевсовет, потому что пришло время превратить Киев в настоящую европейскую столицу с доступным транспортом и инфраструктурой, современными образовательными, культурными и медицинскими учреждениями".

Кроме Марины Порошенко, в Киевский горсовет также решили баллотироваться:

- секретарь Киевсовета Владимир Прокопив,

- народный депутат 8-го созыва от Народного фронта Леонид Емец,

- лидер молодежного крыла ЕС Динара Хабибулаева,

- волонтер Александр Погребинский.

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Дарья Мостовая
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