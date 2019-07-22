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Слуга народа обжалует результаты выборов в 10 округах

Слуга народа обжалует результаты выборов в 10 округах - Фото
Подсчет голосов (фото - ЕРА)
22.07.2019, 19:33

В СН заявляют, что подкуп избирателей был зафиксирован более чем в 30 округах

В партии Слуга народа заявили о намерении обжаловать результаты выборов в 10 округах, где были обнаружены наибольшие нарушения во время голосования. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба партии.

По данным партии, подкуп избирателей был зафиксирован более чем в 30 округах, но повлиять на результаты голосования это может лишь в 10-ти. Отмечается, что в этих округах сейчас собирают материал для обращений в окружную комиссию, потом - для судебных разбирательств, а затем - обращений в ЦИК с жалобами о признании результатов на отдельных участках недействительными или непризнания результатов в округе.

Пресс-служба СН приводит данные нарушений по отдельным округам:

- в 78-м округе в Запорожской области, пишут в СН, было зафиксировано много случаев подкупа избирателей, в результате чего получено 3000 недействительных бюллетеней (побеждает Александр Пономарев от ОПЗЖ);

- в 64-м округе в Житомирской области, где проигрывает Сергей Пашинский, по словам СН, происходят необъяснимые события и появляются титушки (лидирует Вячеслав Сигачев от СН);

- по данным СН, "проблемными" оказались 146-й и 137-й округа, пока в последнем также готовятся материалы для обжалования в суде (лидируют самовыдвиженцы Юрий Шаповалов и Леонид Климов);

- в Закарпатской области, в 68-м и 69-м округах, заявляют в СН, зафиксировано много нарушений и массовый подкуп (в 68-ом лидируют Александр Пекарь от СН и самовыдвиженец Роберт Горват, в 69-ом победил Виктор Балога);

- во Львовской области, в 119-м округе на 17 участках имел место подкуп членов УИК, зяавляют в СН (там лидируют Орест Кавецкий от СН, Михаил Бондар от ЕС и олег Шиба от Голоса).

- в Винницкой области, в округе №15, по информации СН, есть факты подкупа избирателей (лидирует самовыдвиженец Лариса Билозир).

Кроме того в пресс-службе СН заявляют, что много нарушений зафиксировано в Луганской области, в частности, на одном из округов кандидат раздавал сахар.

Ранее в СН подробно описали ситуацию в округе, где проигрывает Пашинский.

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