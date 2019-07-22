В округе, где проигрывает Пашинский, готовят фальсификации – СН

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В Коростене Житомирской области, куда МВД направило вертолет со спецназом, на округе №64, где баллотируется депутат Сергей Пашинский, готовятся массовые фальсификации. Об этом сообщает пресс-служба партии Слуга народа.

"По информации избирательного штаба партии Слуга народа, там готовятся массовые фальсификации", - говорится в сообщении.

В партии говорят, что по состоянию на 8 утра было обработано 60% протоколов. "Поэтому было принято решение объявить перерыв в работе комиссии с 9:00 до 14:00, мол, члены комиссии устали", - отметили в Слуге народа.

По информации кандидата от президентской партии Вячеслава Сигачева, протоколы, которые доставляют из участков, на входе в окружную избирательную комиссию№64 забирает доверенное лицо Пашинского.

"Здесь все под усиленной охраной по периметру. Под зданием ОИК находятся около 50 человек. Все серверы, где находятся протоколы, также под усиленной охраной. У меня есть опасения, что протоколы могут быть уничтожены", - заявил Сигачев.

"Местные журналисты говорят, что члены ОИК массово переписывают протоколы, на их вопрос, почему это происходит - они от ответа уклоняются", - говорится в сообщении Слуги народа.

По результатам обработки 76% протоколов, в 64 округе Сигачев набирает 27% голосов, Пашинский – 17%.