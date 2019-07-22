Выборы. К одному из округов прилетел спецназ на вертолете: видео

Из Киева в Житомирскую область прибыл спецотряд полицейских тактико-оперативного реагирования патрульной полиции, сообщает пресс-служба полиции.

Их направили в Коростень на вертолете Ми-8 "после анализа оперативной обстановки и информации о возможной провокации во время транспортирования избирательной документации с участковых избирательных комиссия – в окружную избирательную комиссию №64".

Полицейские направлены для усиления местной полиции и помощи в обеспечении публичного порядка.

Ранее сегодня сообщалось, что прифронтовом городе Счастье, на территории которого расположены три участковые избирательные комиссии, ложно минировали объекты городской инфраструктуры.







