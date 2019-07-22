В Луганской области "заминировали" избирательные участки - ОПОРА

День выборов (фото - ЕРА)

Сегодня ложно минировали объекты городской инфраструктуры в прифронтовом городе Счастье, на территории которого расположены три участковые избирательные комиссии. Об этом сообщил LIGA.net координатор гражданской сети ОПОРА в Луганской области Алексей Кормилецкий.

"Сейчас все разблокировали, подсчет продолжился, он на завершающем этапе, сдали документы два участка, четыре в процессе", - уточнил он.

Около 08:00 в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании всех школ и детских садов. В населенном пункте расположены два детских сада, три общеобразовательные школы, школа интернат и школа искусств, на территории которых, в тома числе, находятся участковые избирательные комиссии.

Счастье является центром 105 избирательного округа, состоит из шести избирательных участков. По состоянию на момент окончания голосования в округе проголосовало 54,79% или 5122 избирателя из зарегистрированных 9304.

20 июля 2019 года в день тишины накануне парламентских выборов в полицию поступило 577 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства.