Выборы. В полицию поступило больше 500 сообщений о нарушениях

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В день тишины накануне парламентских выборов в полицию поступило 577 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Больше всего сообщений поступило в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Запорожской областях.

В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией –396 фактов и подкупом избирателей – 16 фактов.

Открыто 11 уголовных производств.

Сегодня, 20 июля, в Украине наступил день тишины перед досрочными выборами в Верховную Раду. В городах выявляют скрытую и открытую незаконную политическую агитацию.