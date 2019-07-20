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Выборы. В полицию поступило больше 500 сообщений о нарушениях

Выборы. В полицию поступило больше 500 сообщений о нарушениях - Фото
Выборы. Досрочные выборы президента Украины, голосование, билютень, урны для голосования, избирательный участок
20.07.2019, 21:37

В основном сообщения связаны с незаконной агитацией и подкупом избирателей

В день тишины накануне парламентских выборов в полицию поступило 577 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Больше всего сообщений поступило в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Запорожской областях.

В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией –396 фактов и подкупом избирателей – 16 фактов.

Открыто 11 уголовных производств.

Сегодня, 20 июля, в Украине наступил день тишины перед досрочными выборами в Верховную Раду. В городах выявляют скрытую и открытую незаконную политическую агитацию. 

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выборы голосование агитация подкуп
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