Выборы. В полицию поступило больше 500 сообщений о нарушениях

В день тишины накануне парламентских выборов в полицию поступило 577 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Больше всего сообщений поступило в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Запорожской областях.
В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией –396 фактов и подкупом избирателей – 16 фактов.
Открыто 11 уголовных производств.
Сегодня, 20 июля, в Украине наступил день тишины перед досрочными выборами в Верховную Раду. В городах выявляют скрытую и открытую незаконную политическую агитацию.