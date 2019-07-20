ЧЕСНО зафиксировало скрытую агитацию в день тишины: фото

В день тишины накануне выборов в Верховную Раду в городах Украины выявляют скрытую и открытую незаконную политическую агитацию. Об это сообщает движение ЧЕСНО.
Вчера, 19 июля, в ряде населенных пунктов установили билборды без названий партий и выходных данных, но стиль исполнения изображений и используемые лозунги намекают на определенные партии, участвующие в выборах.
В ЧЕСНО отмечают, что такая агитация хоть и не является нарушением законодательства, но считается скрытой.
Так, в Киеве размещена реклама в стиле кампании Владимира Зеленского и билборды, напоминающие агитационную кампанию партии Петра Порошенко. Также в столице размещена реклама концерта группы Океан Ельзы Святослава Вакарчука, который состоится в Днепре.
Киев, Виноградарь, проспект Свободы
Киев, станция метро "Васильковская"
Также скрытую агитацию обнаружили в Киевской области, во Львове, Кропивницком и Одессе.
Кроме того зафиксировано много открытой агитации за конкретных кандидатов и партии, которую разместили в неприспособленных для этого местах и до сих пор не убрали.
Сегодня, 20 июля, в Украине наступил день тишины перед досрочными выборами в Верховную Раду.