ЧЕСНО зафиксировало скрытую агитацию в день тишины: фото

Фото: chesno.org

В день тишины накануне выборов в Верховную Раду в городах Украины выявляют скрытую и открытую незаконную политическую агитацию. Об это сообщает движение ЧЕСНО.

Вчера, 19 июля, в ряде населенных пунктов установили билборды без названий партий и выходных данных, но стиль исполнения изображений и используемые лозунги намекают на определенные партии, участвующие в выборах.

В ЧЕСНО отмечают, что такая агитация хоть и не является нарушением законодательства, но считается скрытой.

Так, в Киеве размещена реклама в стиле кампании Владимира Зеленского и билборды, напоминающие агитационную кампанию партии Петра Порошенко. Также в столице размещена реклама концерта группы Океан Ельзы Святослава Вакарчука, который состоится в Днепре.

Киев, Виноградарь, проспект Свободы

Киев, станция метро "Васильковская"

Также скрытую агитацию обнаружили в Киевской области, во Львове, Кропивницком и Одессе.

Кроме того зафиксировано много открытой агитации за конкретных кандидатов и партии, которую разместили в неприспособленных для этого местах и до сих пор не убрали.

Сегодня, 20 июля, в Украине наступил день тишины перед досрочными выборами в Верховную Раду.