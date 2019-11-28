Слуга народа прокомментировал информацию о своей судимости

Андрей Богданец (фото - Facebook Богданца)

Депутат Верховной Рады из фракции Слуга народа Андрей Богданец прокомментировал информацию о своей судимости и рассказал об инциденте, произошедшем в 2015 году, когда он избил человека. Об этом он написал в Facebook.

Депутат рассказывает о своей "судимости", написав это слово в кавычках и не говоря прямо о конкретном судебном решении. По его словам, в 2015 году он не помышлял о депутатстве, участвовал в АТО добровольцем и, находясь в отпуске, повздорил на дороге с человеком, который якобы "чуть не стал виновником аварии". Во время словесной перепалки соперник плюнул Богданцу в лицо, после чего он его ударил, "не рассчитав силы".

По словам депутата, он признал свою вину и оплатил лечение. "Мне действительно жаль, что потерпевший имел проблемы со здоровьем после нашей встречи. Однако данный факт был известен, а не замалчивался во время избирательной кампании и не повлиял на выбор тернопольчан", - пишет депутат.

Ранее экс-депутат Игорь Мосийчук заявил, что в 2015 году Богданец был осужден на два года с испытательным сроком в один год за хулиганство и нанесение телесных повреждений средней тяжести. Вместе с тем на сайте Верховной Рады написано, что судимость у Богданца отсутствует.

Ранее журналисты издания Четвертая власть выяснили, что народный депутат от Слуги народа Роман Иванисов не учился в университетах, которые указаны в его автобиографиях.

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