Замглавы фракции Слуги народа: США показали, что с Коломойским дело иметь не стоит

Санкции, введенные США против олигарха Игоря Коломойского, показали что с ним не стоит иметь дело. Об этом заявил зампредседателя фракции Слуга народа Александр Корниенко в комментарии Радио Свобода.

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"США сегодня фактически показали, что не хотят видеть Коломойского и членов его семьи и связанных лиц в своей стране. Вместе с тем дали знать всем, для кого важны отношения с США, что с Коломойским нежелательно иметь дело", – сказал Корниенко.

Он также отметил, что независимо от того, как будут развиваться события с санкциями, в Украине продолжится расследование дел, связанных с Коломойским.

"Это касается и Приватбанка, и других историй. Офис генерального прокурора и НАБУ плодотворно работают в тех производствах, которые есть", – добавил замглавы фракции.

Корниенко также прокомментировал возможное влияние Коломойского на решения фракции СН и демократические процессы в Украине.

"Относительно влияния на фракцию – я бы больше говорил о влиянии на отдельных народных депутатов. Фракция в целом продолжает принимать конструктивные решения", – отметил депутат.

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Сегодня, 5 марта, США ввели против Коломойского визовые санкции за коррупцию и подрыв демократии в Украине.

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Наталия Медведева

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