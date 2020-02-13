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Слуга народа выступает против особого статуса ОРДЛО в Конституции

Слуга народа выступает против особого статуса ОРДЛО в Конституции - Фото
Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
13.02.2020, 11:13

Замглавы фракции Слуга народа Александр Корниенко отметил, партия ждет "внешнеполитического сигнала от президента"

В президентской партии Слуга народа остаются на позиции не закреплять в Конституции особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО, оккупированная часть Донбасса, - ред.). Об этом заявил руководитель партии, первый замглавы одноименной фракции Александр Корниенко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Наша позиция и позиция президента Владимира Зеленского – особый статус в Конституцию не вписывать. И оба проекта закона (первого варианта и доработанного, а позже отозванного о внесении изменений в Конституцию по децентрализации, - ред.) были без какого-либо особого статуса", - подчеркнул Корниенко.

Отвечая на вопрос, как продвигается работа над текстом нового законопроекта об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, Корниенко напомнил, что Рада продлила действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО до 31 декабря 2020 года включительно.

"Ждем внешнеполитического сигнала от президента", - уточнил Корниенко.

  • 18 декабря Зеленский подписал закон о продлении до конца 2020 года закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей

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