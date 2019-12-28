"Слуги народа" подали в Верховную Раду закон о медиа

Александр Ткаченко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Народные депутаты от Слуги народа подали в Верховную Раду законопроект 2693 о работе медиа. Об этом говорится на сайте парламента.

Инициаторами законопроекта стали нардепы от Слуги народа, в частности, экс-руководитель канала 1+1, принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому, а ныне глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.



27 декабря проект закона получила Рада, его передали на рассмотрение руководству парламента.

Текст законопроекта на сайте Рады еще не опубликован.