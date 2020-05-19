Слуги народа призвали Зеленского провести праймериз среди кандидатов в мэры

Александр Качура (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Народные депутаты фракции Слуга народа обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой инициировать внутрипартийные выборы среди кандидатов на должности мэров украинских городов. Об этом в Telegram сообщил депутат фракции СН Александр Качура.

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"С коллегами по фракции подписали обращение к лидеру нашей партии, президенту Владимиру Зеленскому. С просьбой провести внутренний праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева максимально открыто и прозрачно", - написал он.

Качура также опубликовал фото обращения с подписями депутатов.

Они считают, что праймериз необходимо провести, чтобы предотвратить обвинения Слуги народа в "договоренностях с коррумпированными элитами" на местных выборах.

Сегодня глава фракции Давид Арахамия заявил о невозможности переноса местных выборов в Украине.