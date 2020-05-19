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Коронавирус. Проведение местных выборов остановить невозможно - Арахамия

Коронавирус. Проведение местных выборов остановить невозможно - Арахамия - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
19.05.2020, 13:51

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия говорит, что проведение местных выборов в ОРДЛО "выглядит малореалистично"

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил о невозможности переноса местных выборов в Украине. Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина.

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"Я, честно говоря, не понимаю, даже если будет новая волна пандемии, каким образом это (перенести местные выборы, - ред.) можно сделать, ведь это надо вносить изменения в Конституцию. А изменения в Конституцию – это две сессии надо провести, то есть физически выборы остановить невозможно", - сказал Арахамия.

Он считает, что говорить о проведении выборов в режиме онлайн еще рано, так как для этого необходимо урегулировать в государственном масштабе ряд вопросов.

"Когда-то мы получим все-таки единый демографический реестр и будем понимать, сколько в стране людей, где эти люди, где они проживают и где они голосуют. Вот тогда можно реально вводить этот диджитал ID и человеку давать возможность голосовать", - отметил Арахамия.

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По его словам, шансы провести местные выборы на всей территории Украины, в том числе и во временно оккупированном Донбассе, еще остаются, хотя и маловероятны.

"С расширением формата (украинской делегации в трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске, - ред.) все зашевелилось гораздо быстрее. Действительно, когда мы подключили глав комитетов, этот процесс ожил, и есть позитивная динамика. Но пока это (проведение выборов в ОРДЛО, - ред.) выглядит малореалистично. Хотя по-прежнему есть еще шансы", - уточнил Арахамия.

Нардеп подчеркнул, что позиция Украины не изменилась - сначала компонент безопасности, установление контроля над границами и только потом политический компонент.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября этого года.

СПРАВКА. ОРДЛО – "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", определение из минских соглашений. Де-факто – захваченная гибридными войсками РФ часть Донбасса.
  • В феврале 2020-го экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что не верит в возможность проведения выборов в ОРДЛО осенью.
  • 7 мая в Госдепе заявили, что без восточной границы выборы в ОРДЛО пока невозможны

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Арина Толина
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Слуга народа ордло местные выборы Давид Арахамия
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