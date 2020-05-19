Коронавирус. Проведение местных выборов остановить невозможно - Арахамия

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил о невозможности переноса местных выборов в Украине. Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина.
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"Я, честно говоря, не понимаю, даже если будет новая волна пандемии, каким образом это (перенести местные выборы, - ред.) можно сделать, ведь это надо вносить изменения в Конституцию. А изменения в Конституцию – это две сессии надо провести, то есть физически выборы остановить невозможно", - сказал Арахамия.
Он считает, что говорить о проведении выборов в режиме онлайн еще рано, так как для этого необходимо урегулировать в государственном масштабе ряд вопросов.
"Когда-то мы получим все-таки единый демографический реестр и будем понимать, сколько в стране людей, где эти люди, где они проживают и где они голосуют. Вот тогда можно реально вводить этот диджитал ID и человеку давать возможность голосовать", - отметил Арахамия.
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По его словам, шансы провести местные выборы на всей территории Украины, в том числе и во временно оккупированном Донбассе, еще остаются, хотя и маловероятны.
"С расширением формата (украинской делегации в трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске, - ред.) все зашевелилось гораздо быстрее. Действительно, когда мы подключили глав комитетов, этот процесс ожил, и есть позитивная динамика. Но пока это (проведение выборов в ОРДЛО, - ред.) выглядит малореалистично. Хотя по-прежнему есть еще шансы", - уточнил Арахамия.
Нардеп подчеркнул, что позиция Украины не изменилась - сначала компонент безопасности, установление контроля над границами и только потом политический компонент.
Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября этого года.
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