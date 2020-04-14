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"Слуги" устроили акцию в Раде в защиту учителей, которые ошибаются в ТВ-уроках

"Слуги" устроили акцию в Раде в защиту учителей, которые ошибаются в ТВ-уроках - Фото
Фото: Olga Koval/Facebook
14.04.2020, 13:42

Члены фракции Слуги народа на внеочередном заседании Рады 13 апреля устроили флешмоб в поддержку учителей, которые делали ошибки во время телеуроков

Несколько депутатов фракции Слуга народа надели футболки с надписью "Имею право на ошибку" и устроили акцию у трибуны Верховной Рады в поддержку тех учителей, которые допускают ошибки во время онлайн-уроков для школьников. Об этом у себя в Facebook написал глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

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Он назвал проект "Всеукраинская школа онлайн" самым масштабным в истории Украины дистанционным образовательным проектом, но добавил, что на его подготовку было менее двух недель.

Депутаты встали на защиту учителей, которые делают ошибки на онлайн-уроках
Фото: Olga Koval/Facebook

Бабак пожурил тех, кто "высмеивал и травил" учителей, которые "на волонтерских началах согласились помочь системе образования Украины".

Депутат провел параллель с ситуациями в школах, когда дети боятся сделать ошибку, "потому что получат двойку, осуждение учителя и насмешки одноклассников".

По мнению нардепа, прогрессивные системы образования от других отличаются "именно правом на ошибку".

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  • 6 апреля стартовала "Всеукраинская школа онлайн" для учащихся 5-11 классов. Уроки транслируют с понедельника по пятницу на украинских телеканалах и ресурсах Министерства здравоохранения на YouTube. После ряда ошибок учителей во время видеоуроков проект подвергся критике в соцсетях.
  • 10 апреля МОН анонсировало, что к проверке видеоуроков присоединятся независимые эксперты.
Анастасия Тугай
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