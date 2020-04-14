"Слуги" устроили акцию в Раде в защиту учителей, которые ошибаются в ТВ-уроках

Фото: Olga Koval/Facebook

Несколько депутатов фракции Слуга народа надели футболки с надписью "Имею право на ошибку" и устроили акцию у трибуны Верховной Рады в поддержку тех учителей, которые допускают ошибки во время онлайн-уроков для школьников. Об этом у себя в Facebook написал глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

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Он назвал проект "Всеукраинская школа онлайн" самым масштабным в истории Украины дистанционным образовательным проектом, но добавил, что на его подготовку было менее двух недель.

Фото: Olga Koval/Facebook

Бабак пожурил тех, кто "высмеивал и травил" учителей, которые "на волонтерских началах согласились помочь системе образования Украины".

Депутат провел параллель с ситуациями в школах, когда дети боятся сделать ошибку, "потому что получат двойку, осуждение учителя и насмешки одноклассников".

По мнению нардепа, прогрессивные системы образования от других отличаются "именно правом на ошибку".

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6 апреля стартовала "Всеукраинская школа онлайн" для учащихся 5-11 классов. Уроки транслируют с понедельника по пятницу на украинских телеканалах и ресурсах Министерства здравоохранения на YouTube. После ряда ошибок учителей во время видеоуроков проект подвергся критике в соцсетях.

10 апреля МОН анонсировало, что к проверке видеоуроков присоединятся независимые эксперты.