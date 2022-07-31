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Служба госбезопасности Латвии заявила о рисках из-за массового переезда росСМИ в страну

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2022, 18:24
Служба госбезопасности Латвии заявила о рисках из-за массового переезда росСМИ в страну - Фото
Depositphotos_Латвия

Служба государственной безопасности Латвии предупредила высших должностных лиц страны о рисках из-за эмиграции все большего количества российских медиакомпаний. Об это сообщает Delfi.

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По данным Латвийского радио, с начала полномасштабной войны РФ против Украины в Латвию из РФ переехали более 200 российских журналистов и 23 СМИ. Некоторые из них уже официально работают из Риги.

СГБ в ответ на запрос Латвийского радио заявила, что "оценивает происходящее в информационном пространстве в контексте текущей геополитической ситуации и агрессивной войны России в Украине".

"Служба госбезопасности проинформирована о работе российских независимых СМИ в Латвии. В связи с этим служба выявила риски для безопасности латвийского информационного пространства, а также разведывательные риски, связанные с тем, что деятельность СМИ традиционно была в интересах российских спецслужб. Об этом СГБ проинформировала высшее руководство страны", – сказано в сообщении.

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Оксана Житнюк
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