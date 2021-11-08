UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Смерть туриста в Турции. МИД думает, как помочь украинцам, которых не выпускают из страны

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2021, 16:41
Смерть туриста в Турции. МИД думает, как помочь украинцам, которых не выпускают из страны - Фото
МИД Украины (Фото: depositphotos.com)

Дипломаты МИД Украины изучают возможности поддержки пребывания украинцев в Турции на время следственных действий в рамках дела о гибели одного из украинских туристов. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он отметил, что задействовали в решении ситуации посольство Украины в Анкаре. Посольство и консульство в Анталии оказывают украинцам консульскую помощь, сообщил Николенко.

Дипломаты договорились с местным адвокатом о бесплатной правовой помощи украинским туристам в контексте рассмотрения дела в суде. На время следственных действий суд избрал им меру пресечения в виде подписки о невыезде.

"Суд сможет пересмотреть запрет на выезд из Турции после получения результатов судмедэкспертизы вскрытия тела погибшего и предмета, которым было нанесено ему ранение", – сказал спикер МИД.

Консул Украины в Анталии запросил встречи с генеральным прокурором города Фетхие и руководством Управления судмедэкспертизы Турции.

"Изучаются возможности поддержки пребывания украинцев на время следственных действий. Хочу всех успокоить, что наши дипломаты не оставят украинцев в Турции на произвол судьбы. Дело находится на особом контроле руководства МИД Украины", – отметил Николенко.

  • Группа украинских туристов три недели не может вылететь из Турции в связи с расследованием гибели члена туристической группы. Одна из застрявших в Турции туристок Ирина Громыко сообщила, что погибший 17 октября украинец покончил с собой. Из страны на время расследования не выпускают семерых граждан Украины. Туристы заявляют, что вынуждены переезжать с места на место, меняя жилье с недорогого на еще более дешевое, потому что заканчиваются деньги

Вадим Ребрина, Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
МИД туризм Турция
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 