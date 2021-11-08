Смерть туриста в Турции. МИД думает, как помочь украинцам, которых не выпускают из страны

Дипломаты МИД Украины изучают возможности поддержки пребывания украинцев в Турции на время следственных действий в рамках дела о гибели одного из украинских туристов. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер МИД Олег Николенко.

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Он отметил, что задействовали в решении ситуации посольство Украины в Анкаре. Посольство и консульство в Анталии оказывают украинцам консульскую помощь, сообщил Николенко.

Дипломаты договорились с местным адвокатом о бесплатной правовой помощи украинским туристам в контексте рассмотрения дела в суде. На время следственных действий суд избрал им меру пресечения в виде подписки о невыезде.

"Суд сможет пересмотреть запрет на выезд из Турции после получения результатов судмедэкспертизы вскрытия тела погибшего и предмета, которым было нанесено ему ранение", – сказал спикер МИД.

Консул Украины в Анталии запросил встречи с генеральным прокурором города Фетхие и руководством Управления судмедэкспертизы Турции.

"Изучаются возможности поддержки пребывания украинцев на время следственных действий. Хочу всех успокоить, что наши дипломаты не оставят украинцев в Турции на произвол судьбы. Дело находится на особом контроле руководства МИД Украины", – отметил Николенко.

Группа украинских туристов три недели не может вылететь из Турции в связи с расследованием гибели члена туристической группы. Одна из застрявших в Турции туристок Ирина Громыко сообщила, что погибший 17 октября украинец покончил с собой. Из страны на время расследования не выпускают семерых граждан Украины. Туристы заявляют, что вынуждены переезжать с места на место, меняя жилье с недорогого на еще более дешевое, потому что заканчиваются деньги.





Вадим Ребрина , Владислав Сердюк

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