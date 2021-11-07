Украинские туристы три недели не могут вылететь из Турции из-за смерти члена группы

Группа украинских туристов три недели не может вылететь из Турции в связи с расследованием гибели одного из путешественников. Министерство иностранных дел Украины в комментарии LIGA.net сообщило, что консульство занимается этим делом и призвало турецкую сторону к быстрому и беспристрастному расследованию.

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"Застрявшая" в Турции украинская туристка Ирина Громыко сообщила, что 15 октября 2021-го туристы из Ровно, Киева и Запорожья отправилась в поход по Ликийке. 17 октября один из туристов погиб – по словам женщины, он совершил суицид. Тело передали Украине, похороны состоялись 22 октября. При этом у непосредственного свидетеля трагедии не из состава группы полиция якобы не взяла показания и контакты, заявила туристка.

"Затем последовали допросы, суд ночью, который установил запрет выезда участников группы, семи человек, из Турции до завершения судебно-медицинской экспертизы", – сообщила Громыко, добавив, что сроки озвучивались разные: то одна неделя, то две, а сейчас сроки якобы вообще не определены.

Туристы заявляют, что вынуждены переезжать, меняя жилье с недорогого на еще более дешевое, деньги заканчиваются.

Представитель МИД Олег Николенко сообщил, что консулы взаимодействуют с турецкими правоохранителями, ведущими расследование и поддерживают связь с родственниками погибшего и туристами.

По его словам, следствие рассматривает версию самоубийства. Однако до завершения всех следственных действий, в частности экспертизы предмета, которым было нанесено ранение, суд временно запретил спутникам украинца покидать Турцию. Украинское консульство обратилось к турецкой стороне для проведения быстрого и беспристрастного расследования этого дела.

15 сентября 2021-го в Карпатах после разведения костра группой туристов произошел взрыв: погибли двое, несколько получили травмы. Вероятно, взорвался снаряд.

17 октября на горе Афон в Греции спасли двух украинцев, которые потерялись в туманную погоду.

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Оксана Житнюк , Владислав Сердюк

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