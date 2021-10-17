На Афоне спасли двух украинцев. Они были истощены

На горе Афон в Греции спасли двух украинцев, которые потерялись в туманную погоду. Они были истощены, передает Ekathimerini.

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Отмечается, что украинские туристы были паломниками, в районе Афона расположено множество православных святынь.

Потерялись они в пятницу, во время сильного тумана разошлись с шестью другими украинцами и повернули не туда, пишут в издании.

Как сообщается, на поиски паломников отправились 14 полицейских, восемь пожарных и монахи, которые хорошо знают местность. В итоге их нашли у одного из скитов истощенными, но невредимыми. Украинских паломников доставили в ближайший монастырь для оказания помощи.

15 сентября в Карпатах после разведения костра группой туристов произошел взрыв: погибли двое, несколько получили травмы. Вероятно, взорвался снаряд.

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Марк Сировой

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