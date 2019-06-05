Смешко идет на выборы в Раду, чтобы стать премьером - Гордон

Игорь Смешко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Экс-кандидат в президенты и лидер партии Сила и честь Игорь Смешко идет на выборы в Верховную Раду, поскольку планирует стать премьер-министром. Об этом заявил руководитель его избирательного штаба партии Дмитрий Гордон на своем канале в YouTube.

По его словам, цель Смешко - не просто прийти в парламент, а стать премьер-министром, чтобы поддержать своим опытом президента Владимира Зеленского.

Он добавил, что из-за этого распространяется много фейков о лидере партии.

По итогам соцопроса группы Рейтинг, опубликованным сегодня, партия Сила и честь не проходит в парламент. Если бы досрочные парламентские выборы проходили в начале июня, партия Смешко набрала бы 4,3%.

Опрос проведен с 29 мая по 3 июня среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,2%.