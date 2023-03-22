СМИ Франции пишут о якобы обучении летчиков ВСУ на Mirage 2000. Воздушные силы опровергли

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии LIGA.net опроверг информацию французских журналистов о том, что украинские летчики якобы проходят обучение во Франции на истребителях Mirage 2000.

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Сегодня издание Le Figaro опубликовало статью, в которой утверждается, что около 30 украинских летчиков уже более полутора месяцев проходят ускоренную подготовку на французских истребителях-бомбардировщиках Mirage 2000 на авиабазах Мон-де-Марсан (Ланды) и Нанси (Мерт-э-), и это решение якобы было принято накануне визита президента Владимира Зеленского в Париж 8 февраля.

В публикации говорится, что Париж якобы не исключает поставки 10 истребителей украинской армии, "если будет принято политическое решение".

Игнат сказал, что информация об обучении украинских летчиков не соответствует действительности.

Он подчеркнул, что тысячи украинских военнослужащих, в том числе и из Воздушных сил ВСУ, сейчас проходят обучение в разных странах мира, и это "типичное явление".

Конкретно во Франции проходили курсы авианаводчиков, курсы выживания и другие, но об обучении летного состава пока нет никакой речи.

В то же время, отметил спикер Воздушных сил, разные государства-партнеры предлагают Украине площадки для возможного потенциального обучения летчиков в будущем.

2 марта в Минобороны Франции заявили, что идут переговоры о возможности поставки Украине истребителей Mirage, а курсы для украинских летчиков якобы предполагается организовать в Польше.

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Оксана Житнюк

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