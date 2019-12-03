СМИ: САП открыла дело против Юзика - документ

Юрий Корявченков (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное дело после публикации аудиозаписей, на которых депутаты Слуги народа Юрий "Юзик" Корявченков и Владлен Неклюдов якобы общаются с руководством полиции Кривого Рога. Об этом сообщает Судебный репортер со ссылкой на информацию Генеральной прокуратуры.

Сообщается, что дело открыто по статье о злоупотреблении влиянием народными депутатами. Досудебное расследование поручили проводить Национальному антикоррупционному бюро.

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В приложенном документе не упоминается фамилия Корявченкова. Корреспондент LIGA.net отправил запрос в САП и ГПУ для подтверждения информации.

Справка. Ранее исключенный из фракции Слуга народа нардеп Антон Поляков опубликовал аудиозапись, на которой Корявченков и Неклюдов якобы общаются с криворожскими правоохранителями и "учат" их "решать вопросы". Позже сам Корявченков в комментарии НВ сообщил, что действительно встречался с новым главой криворожской полиции и просил его "вернуть доверие горожан полиции".

Фото: Судебный репортер