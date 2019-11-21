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Скандал с записями. Арахамия: Юзик просто хочет навести порядок

Скандал с записями. Арахамия: Юзик просто хочет навести порядок - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
21.11.2019, 14:05

Глава фракции Слуга народа не видит в общении нардепов с правоорхранителями "коррупции или чего-то такого"

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия считает, что его однопартийцы Юрий "Юзик" Корявченков и Владлен Неклюдов во время неформального общения с руководством полиции Кривого Рога пытались "навести в городе порядок", а не повлиять на правоохранителей. Об этом он заявил сегодня на брифинге.

"Они хотят навести в этом городе нормальный порядок, чтобы показать всей стране, что пришли изменения", - считает Арахамия.

Он объяснил, что не видит в действиях нардепов ничего плохого.

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"Я слышал, что приехали люди в родной город к президенту. Это группа людей не связана между собой, группа нардепов из разных кругов. Они говорят, там у вас нелегальный какой-нибудь Игорка металлоломом занимается нелегально, наркоманы какие-то... наркотрафик и так далее. И они говорят, кто бы вам не говорил, что из Киева будут звонить, шлите всех подальше и делайте свою работу. Вот я такое там услышал", - рассказал Арахамия.

Справка. Днями ранее исключенный из фракции Слуга народа нардеп Антон Поляков опубликовал аудиозапись, на которой Корявченков и Неклюдов якобы общаются с криворожскими правоохранителями и "учат" их "решать вопросы". Позже сам Корявченков в комментарии НВ сообщил, что действительно встречался с новым главой криворожской полиции и просил его "вернуть доверие горожан полиции".

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Слуга народа кривой рог Юрий Корявченков Юзик Давид Арахамия владлен неклюдов
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