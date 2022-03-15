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Снаряды оккупантов попали в многоэтажку и частный дом в Киеве – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2022, 08:18
Снаряды оккупантов попали в многоэтажку и частный дом в Киеве – фото, видео - Фото
Фото - ГСЧС

Оккупанты продолжают обстреливать Киев, в результате чего сегодня утром были повреждены частный дом, десятиэтажка и фасад здания станции метро.

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ГСЧС сообщает, что 15 марта в Подольском районе Киева в результате попадания боеприпаса в многоэтажку произошло возгорание с первого по пятый этажи. В 06:51 пожар потушили. Спасен один человек, его доставили в больницу.

Также, по данным МВД, сегодня в районе Осокорков в результате обстрела произошло попадание боеприпасов в двухэтажный частный жилой дом, что повлекло за собой пожар.

Снаряды оккупантов попали в многоэтажку и частный дом в Киеве – фото, видео

Снаряды оккупантов попали в многоэтажку и частный дом в Киеве – фото, видео

В 06:40 возгорание было ликвидировано. Жертв и пострадавших нет.

Снаряды оккупантов попали в многоэтажку и частный дом в Киеве – фото, видео

Пресс-служба столичного метрополитена сообщает, что взрывной волной был поврежден фасад здания станции "Лукьяновская" и служебные помещения. Во время движения поезда не будут останавливаться на станции.

Снаряды оккупантов попали в многоэтажку и частный дом в Киеве – фото, видео

Снаряды оккупантов попали в многоэтажку и частный дом в Киеве – фото, видео

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Оксана Житнюк
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