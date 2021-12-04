Снайперы Нацгвардии прошли спецкурс подготовки по стандартам НАТО: фото

В учебно-боевом центре Нацгвардии в Киевской области закончился двухмесячный специальный базовый курс подготовки снайперов (UAR-10) по стандартам НАТО. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Из более чем двадцати кандидатов сертификаты и удостоверения о прохождении курса получили только самые выносливые, отметили в пресс-службе.

На церемонии вручения присутствовала руководитель группы индивидуальной подготовки Объединенной оперативно-тактической группы Вооруженных сил Канады в Украине (операция UNIFIER) Селин Бест, которая оказывала совещательную помощь в проведении курса.

Она отметила высокий уровень знаний курсантов и констатировала, что инструкторы учебно-боевого центра достигли тех профессиональных критериев, которые необходимы для проведения подготовки снайперов.

"В этом году представителями нашей тренировочной миссии проведено два базовых курса подготовки снайперов НГУ, и они были успешны. Уже этой зимой мы планируем продолжать сотрудничать здесь, в учебно-боевом центре подготовки к специальным действиям, по программе подготовки инструкторов", – сказала Селин Бест.

В конце ноября Служба безопасности Украины, ВСУ и другие силовые ведомства провели антитеррористические учения на прифронтовой территории в Старобельске Луганской области. Спецназ отрабатывал нейтрализацию "террористов, захвативших заложников в тюрьме".







Вадим Ребрина

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