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Спецназ СБУ отработал действия на случай захвата заложников на Донбассе – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2021, 13:49
Учения в Старобельске (Фото - пресс-служба СБУ)
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Служба безопасности Украины, ВСУ и другие силовые ведомства провели антитеррористические учения на прифронтовой территории в Старобельске Луганской области. Спецназ отрабатывал нейтрализацию "террористов, захвативших заложников в тюрьме", сообщает пресс-центр СБУ.

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По легенде учений, преступники захватили сотрудников тюрьмы и выдвинули требования – освобождение из-под стражи подельников. Но власть отказала – и террористы взорвали мост через реку Айдар.

Спецназ нейтрализовал "террористов" и задержал их, освободил "заложников" и обезвредил взрывные устройства. Движение через реку восстановили с помощью понтонной переправы.

В учениях принимали участие региональные подразделения СБУ, Нацгвардия, ВСУ, Госспецсвязь, прокуратура, ГСЧС, центральные и местные органы власти.

Учения признаны успешными.

  • 20 сентября 2021 года во Львовской области начались учения Rapid Trident-2021. Организаторы – Украина и США. Кроме них, в учениях участвуют еще 13 стран.
  • 24 сентября гостомельские гвардейцы продемонстрировали свой опыт, приобретенный во время выполнения боевых задач в зоне ООС, на учениях Rapid Trident 2021: военнослужащие Бригады быстрого реагирования осуществили зачистку отведенного района.
  • 13 ноября этого же года Военно-морские Силы Украины провели тренировку в Черном море с кораблями США и стран НАТО. В учениях участвовал флагман Шестого флота США USS Mount Whitney.

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Яна Катасонова
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Донбасс терроризм тюрьма
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