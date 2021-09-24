UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Нацгвардия отработала бой в городе во время учений Rapid Trident 2021: фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2021, 21:05
Фото: ngu.gov.ua
Видео, которое растрогало миллионы. Вот это шоу с девочкой-Украиной на День независимости
Видео, которое растрогало миллионы. Вот это шоу с девочкой-Украиной на День независимости
Лига чемпионов вернулась. Сегодня "Динамо" играет с "Бенфикой" – где и когда смотреть матч
Лига чемпионов вернулась. Сегодня "Динамо" играет с "Бенфикой" – где и когда смотреть матч

Гостомельские гвардейцы продемонстрировали свой опыт, приобретенный во время выполнения боевых задач в зоне ООС, на учениях Rapid Trident 2021: военнослужащие Бригады быстрого реагирования осуществили зачистку отведенного района, ликвидировав условных боевиков. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Учения проходят во Львовской области.

Нацгвардия отработала бой в городе во время учений Rapid Trident 2021: фото, видео

По сценарию, страна-агрессор совершила попытку дестабилизации в определенном регионе другого государства с дальнейшими действиями, направленными на его оккупацию. Объединенная группировка войск союзнических государств организовала оборону и впоследствии освободила временно оккупированные агрессором территории. Командование привлекло роту оперативного назначения Гостомельской бригады быстрого реагирования Нацгвардии.

Нацгвардия отработала бой в городе во время учений Rapid Trident 2021: фото, видео

На учебном участке "Бой в городе" бойцы бригады продемонстрировали порядок проведения блокировочно-поисковых и штурмовых действий.

Нацгвардия отработала бой в городе во время учений Rapid Trident 2021: фото, видео

Учение проходило в своеобразном городе в миниатюре. В ходе отработки боевой задачи воины оперативно блокировали район, обнаружили боевиков и ликвидировали их, применив стрелковое оружие и штатное вооружение бронетранспортеров БТР-3.

Нацгвардия отработала бой в городе во время учений Rapid Trident 2021: фото, видео

Руководство межнациональных учений и наблюдатели высоко оценили профессионализм всех силовых структур, привлеченных в ходе стабилизационной операции.

Нацгвардия отработала бой в городе во время учений Rapid Trident 2021: фото, видео

По словам бойцов бригады, во время тренировочного боя они чувствовали себя уверенно, полагаясь на опыт, приобретенный в ходе совместных учений с канадскими инструкторами операции "UNIFIER", а также на собственные знания, полученные в ходе боевых ротаций на востоке.

Нацгвардия отработала бой в городе во время учений Rapid Trident 2021: фото, видео

В учениях принимают участие военнослужащие 15 стран мира.

Читайте также: Показали максимальные возможности ЗРК. Фото и видео боевых пусков на Объединенных усилиях

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нацгвардия rapid trident
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 