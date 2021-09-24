Нацгвардия отработала бой в городе во время учений Rapid Trident 2021: фото, видео

Гостомельские гвардейцы продемонстрировали свой опыт, приобретенный во время выполнения боевых задач в зоне ООС, на учениях Rapid Trident 2021: военнослужащие Бригады быстрого реагирования осуществили зачистку отведенного района, ликвидировав условных боевиков. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

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Учения проходят во Львовской области.

По сценарию, страна-агрессор совершила попытку дестабилизации в определенном регионе другого государства с дальнейшими действиями, направленными на его оккупацию. Объединенная группировка войск союзнических государств организовала оборону и впоследствии освободила временно оккупированные агрессором территории. Командование привлекло роту оперативного назначения Гостомельской бригады быстрого реагирования Нацгвардии.

На учебном участке "Бой в городе" бойцы бригады продемонстрировали порядок проведения блокировочно-поисковых и штурмовых действий.

Учение проходило в своеобразном городе в миниатюре. В ходе отработки боевой задачи воины оперативно блокировали район, обнаружили боевиков и ликвидировали их, применив стрелковое оружие и штатное вооружение бронетранспортеров БТР-3.

Руководство межнациональных учений и наблюдатели высоко оценили профессионализм всех силовых структур, привлеченных в ходе стабилизационной операции.

По словам бойцов бригады, во время тренировочного боя они чувствовали себя уверенно, полагаясь на опыт, приобретенный в ходе совместных учений с канадскими инструкторами операции "UNIFIER", а также на собственные знания, полученные в ходе боевых ротаций на востоке.

В учениях принимают участие военнослужащие 15 стран мира.

20 сентября во Львовской области начались учения Rapid Trident-2021. Организаторы – Украина и США. Кроме них, в учениях участвуют еще 13 стран.

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Вадим Ребрина

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