Показали максимальные возможности ЗРК. Фото и видео боевых пусков на Объединенных усилиях

В рамках учений Объединенные усилия-2021 на полигоне Ягорлык в Херсонской области украинские военнослужащие отработали боевые пуски ракет. Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Украины.
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Подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск, вооруженные зенитными ракетными комплексами Оса-АКМ, провели боевые стрельбы по воздушным мишеням. В рамках Объединенных усилий-2021 расчеты отработали выдвижение с защищенных позиций в заданный район, разведку и уничтожение малоразмерных летательных аппаратов. Враждебные беспилотники имитировали осветительные артиллерийские снаряды.
Артиллеристы провели постановку шести световых мишеней. Расчеты Оса-АКМ уверенно и слаженно уничтожили все воздушные цели.
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Также боевые стрельбы по электронным целям выполняли расчеты С-125М1. Зенитные управляемые ракеты наводились на цели, успешно их уничтожая. Объекты "врага" были поражены на расстоянии 11 км - это почти максимальные возможности данного зенитно-ракетного комплекса на высоте 600 метров.
- 2 сентября Зенитно-ракетные подразделения ВСУ отработали задачи по противовоздушной обороне на одном из полигонов на юге Украины. Военные тренировались на зенитно-ракетных комплексах Бук, Оса и С-300.
- В Объединенных усилиях–2021 участвуют более 12 500 военных и 600 единиц вооружения и военной техники. Учения будут проходить в три этапа и продлятся до 30 сентября.
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