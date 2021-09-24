UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Показали максимальные возможности ЗРК. Фото и видео боевых пусков на Объединенных усилиях видео

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2021, 10:49
Боевой пуск (Фото - Командование Воздушных сил ВСУ)
Видео, которое растрогало миллионы. Вот это шоу с девочкой-Украиной на День независимости
Видео, которое растрогало миллионы. Вот это шоу с девочкой-Украиной на День независимости
Лига чемпионов вернулась. Сегодня "Динамо" играет с "Бенфикой" – где и когда смотреть матч
Лига чемпионов вернулась. Сегодня "Динамо" играет с "Бенфикой" – где и когда смотреть матч

В рамках учений Объединенные усилия-2021 на полигоне Ягорлык в Херсонской области украинские военнослужащие отработали боевые пуски ракет. Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск, вооруженные зенитными ракетными комплексами Оса-АКМ, провели боевые стрельбы по воздушным мишеням. В рамках Объединенных усилий-2021 расчеты отработали выдвижение с защищенных позиций в заданный район, разведку и уничтожение малоразмерных летательных аппаратов. Враждебные беспилотники имитировали осветительные артиллерийские снаряды.

Показали максимальные возможности ЗРК. Фото и видео боевых пусков на Объединенных усилиях

Показали максимальные возможности ЗРК. Фото и видео боевых пусков на Объединенных усилиях

Артиллеристы провели постановку шести световых мишеней. Расчеты Оса-АКМ уверенно и слаженно уничтожили все воздушные цели.

Показали максимальные возможности ЗРК. Фото и видео боевых пусков на Объединенных усилиях

Смотрите также: Гроза оккупантов. Как снайперы ССО стреляют по яйцам – видео

Показали максимальные возможности ЗРК. Фото и видео боевых пусков на Объединенных усилиях

Также боевые стрельбы по электронным целям выполняли расчеты С-125М1. Зенитные управляемые ракеты наводились на цели, успешно их уничтожая. Объекты "врага" были поражены на расстоянии 11 км - это почти максимальные возможности данного зенитно-ракетного комплекса на высоте 600 метров.

Показали максимальные возможности ЗРК. Фото и видео боевых пусков на Объединенных усилиях

Показали максимальные возможности ЗРК. Фото и видео боевых пусков на Объединенных усилиях
  • 2 сентября Зенитно-ракетные подразделения ВСУ отработали задачи по противовоздушной обороне на одном из полигонов на юге Украины. Военные тренировались на зенитно-ракетных комплексах Бук, Оса и С-300.
  • В Объединенных усилиях–2021 участвуют более 12 500 военных и 600 единиц вооружения и военной техники. Учения будут проходить в три этапа и продлятся до 30 сентября.

Читайте также: Устроили засаду: на учениях в Германии ВСУ уничтожили колонну бронетехники "врага" – фото

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ нато учения ракета Объединенные усилия-2021
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 