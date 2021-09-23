Устроили засаду: на учениях в Германии ВСУ уничтожили колонну бронетехники "врага" – фото

Украинские десантники в рамках учений Saber Junction-2021 в Германии тренировались уничтожать вражескую колонну бронетехники, нанеся "противнику" существенные "потери". Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Во время учений личный состав 122-го отдельного аэромобильного батальона 81-й бригады Десантно-штурмовых войск изучал местность и готовился к "встрече" с условным противником. Украинские десантники отработали позиционную оборону, заняв свои позиции, а также подготовили технику и вооружение к бою.

Учитывая обстановку и имея опыт ведения боевых действий в АТО и ООС и реальных боевых столкновений с российско-оккупационными войсками, десантники ВСУ устроили "противнику" засаду, чтобы уничтожить всю колонну вражеской бронетехники.

Смотрите также: Гроза оккупантов. Как снайперы ССО стреляют по яйцам – видео

На маршруте предполагаемого прохождения колонны "врага" украинские десантники из укрытия на полной скорости заблокировали силы противника двумя бронемашинами. Далее по колонне была наведена авиация. Вся техника "врага" вышла из строя, а до общевойскового боя даже не дошло. Условный противник понес значительные "потери".

Это был один из этапов практических действий в рамках многонациональных тактических учений Saber Junction-2021, которые проходят в районе немецкого города Хохенфельс.

СПРАВКА. Saber Junction – учения, которые ежегодно проводятся под руководством 7-й армии США в Европе и Африке. Задача учений – оценить готовность военнослужащих выполнять совместные сухопутные операции с союзниками и партнерами.

С 13 по 17 сентября 2021 года Украина и НАТО провели штабные учения по противостоянию угрозам в регионе Черного моря.

20 сентября во Львовской области начались учения Rapid Trident-2021. Организаторы – Украина и США. Кроме них, в учениях участвуют еще 13 стран.

Читайте также: Украинские военные могут освободить Донбасс и Крым, но многие погибнут – Данилов