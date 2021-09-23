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23.09.2021, 12:35

Устроили засаду: на учениях в Германии ВСУ уничтожили колонну бронетехники "врага" – фото

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Устроили засаду: на учениях в Германии ВСУ уничтожили колонну бронетехники "врага" – фотоУстроили засаду: на учениях в Германии ВСУ уничтожили колонну бронетехники "врага" – фотоУстроили засаду: на учениях в Германии ВСУ уничтожили колонну бронетехники "врага" – фотоУстроили засаду: на учениях в Германии ВСУ уничтожили колонну бронетехники "врага" – фотоУстроили засаду: на учениях в Германии ВСУ уничтожили колонну бронетехники "врага" – фото
Устроили засаду: на учениях в Германии ВСУ уничтожили колонну бронетехники "врага" – фотоУстроили засаду: на учениях в Германии ВСУ уничтожили колонну бронетехники "врага" – фотоУстроили засаду: на учениях в Германии ВСУ уничтожили колонну бронетехники "врага" – фотоУстроили засаду: на учениях в Германии ВСУ уничтожили колонну бронетехники "врага" – фотоУстроили засаду: на учениях в Германии ВСУ уничтожили колонну бронетехники "врага" – фото
Устроили засаду: на учениях в Германии ВСУ уничтожили колонну бронетехники "врага" – фотоУстроили засаду: на учениях в Германии ВСУ уничтожили колонну бронетехники "врага" – фотоУстроили засаду: на учениях в Германии ВСУ уничтожили колонну бронетехники "врага" – фотоУстроили засаду: на учениях в Германии ВСУ уничтожили колонну бронетехники "врага" – фотоУстроили засаду: на учениях в Германии ВСУ уничтожили колонну бронетехники "врага" – фото

Украинские десантники в рамках учений Saber Junction-2021 в Германии тренировались уничтожать вражескую колонну бронетехники, нанеся "противнику" существенные "потери". Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил.

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Во время учений личный состав 122-го отдельного аэромобильного батальона 81-й бригады Десантно-штурмовых войск изучал местность и готовился к "встрече" с условным противником. Украинские десантники отработали позиционную оборону, заняв свои позиции, а также подготовили технику и вооружение к бою.

Учитывая обстановку и имея опыт ведения боевых действий в АТО и ООС и реальных боевых столкновений с российско-оккупационными войсками, десантники ВСУ устроили "противнику" засаду, чтобы уничтожить всю колонну вражеской бронетехники.

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На маршруте предполагаемого прохождения колонны "врага" украинские десантники из укрытия на полной скорости заблокировали силы противника двумя бронемашинами. Далее по колонне была наведена авиация. Вся техника "врага" вышла из строя, а до общевойскового боя даже не дошло. Условный противник понес значительные "потери".

Это был один из этапов практических действий в рамках многонациональных тактических учений Saber Junction-2021, которые проходят в районе немецкого города Хохенфельс.

СПРАВКА. Saber Junction – учения, которые ежегодно проводятся под руководством 7-й армии США в Европе и Африке. Задача учений – оценить готовность военнослужащих выполнять совместные сухопутные операции с союзниками и партнерами.

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Теги: ДШВ, ВСУ, учения, Saber Junction, Хохенфельс
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