СНБО: Хакеры спецслужб России готовят масштабную атаку на Украину – подробности

Цель хакеров – дестабилизация ситуации в Украине накануне Дня Независимости и местных выборов, считают в СНБО

Группа хакеров Gamaredon, за которыми стоят российские спецслужбы, готовит масштабную скоординированную кибератаку на госорганы и объекты критической инфраструктуры Украины. Об этом сообщает пресс-служба Совета нацобороны и безопасности.

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Отмечается, что хакеры модернизируют средства атак, чтобы эффективнее обходить системы защиты и скрывать свою деятельность в скомпрометированных системах.

По данным СНБО, во время последних попыток они рассылали вредоносные вложения под видом документов госорганов, в частности Службы безопасности Украины (СБУ). Злоумышленники отправляют такие файлы по электронной почте, а после их открытия получают доступ к системам и сетям государственного учреждения.

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Проанализировав активность хакеров, Координационный совет по кибербезопасности при СНБО пришел к выводу, что есть признаки подготовки к масштабной скоординированной атаке на госорганы и объекты критической инфраструктуры. Цель - дестабилизировать ситуацию в Украине накануне Дня Независимости и во время подготовки к местным выборам.

Вчера сообщалось, что Сенат США пришел к выводу: в 2016-м президент РФ Владимир Путин лично давал указания совершать кибератаки на кандидата в президенты США Хиллари Клинтон

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Марк Сировой

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