ФБР бьет тревогу: хакеры ГРУ создали шпионский софт Drovorub для систем на Linux
Программный комплекс дает злоумышленникам доступ к файлам на компьютере и позволяет удаленно им управлять
Работающие на военную разведку РФ российские хакеры написали набор программ для шпионского применения на компьютерах с операционной системой Linux. Об этом сообщила пресс-служба Федерального бюро расследований США.
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По данным Агентства нацбезопасности США, программный комплекс Drovorub разработали в том отделе Главного разведуправления РФ, который связан с хакерскими группировками Fancy Bear, Strontium и APT 28.
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Разработанный в 85-м главном центре спецслужбы ГРУ (в/ч 26165) софт состоит из имплантата в сочетании с руткитом модуля ядра, инструмента для передачи файлов и перенаправления портов, а также сервера управления и контроля. При развертывании на машине жертвы Drovorub обеспечивает:
а) возможность прямой связи с инфраструктурой C2, управляемой субъектом;
б) загрузку и выгрузку файлов;
в) выполнение произвольных команд;
г) переадресацию порта сетевого трафика на другие хосты в сети;
д) реализацию методом сокрытия во избежание обнаружения.
По данным ФБР, такой инструментарий - угроза для пользователей Комитета по вопросам нацбезопасности, Пентагона и ОПК, где используется Linux.
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