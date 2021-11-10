СНБО принял решение о введении санкций против новых владельцев самолетов, летавших в РФ

Совет нацбезопасности и обороны принял решение о введении санкций против новых владельцев трех летавших в Россию самолетов, прежние владельцы которых переоформили собственность на других лиц, чтобы избежать ранее введенных санкций СНБО. Об этом сегодня на брифинге после заседания совета сообщили секретарь СНБО Алексей Данилов и глава СБУ Иван Баканов.

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"Принято решение касательно трех самолетов, которые продолжают курсировать в Соединенных Штатах на компании, на которые на сегодняшний день они оформлены. Сегодня принято решение о наложении санкций. Все те самолеты, которые считают необходимым, что они будут без разрешения где-то передвигаться, они будут преследоваться. Все их регистрации будут отслеживаться, и они обязательно будут подвергаться санкциям. Мы этого упускать не будем", – сказал Данилов.

Самолет Виктора Медведчука, по словам секретаря СНБО, с первого дня санкций находится в киевском аэропорту "Жуляны". "Сейчас у него другое название, и он никуда ни одного раза отсюда не отправлялся", – сказал Данилов.

По словам Баканова, СБУ рекомендовала СНБО применить санкции против новых владельцев самолетов, ранее связанных с компанией JET4U S.R.L.

Он обратил внимание на то, что в январе СНБО по предложению СБУ ввел санкции против молдавского оператора чартерных рейсов. Но сейчас, по словам Баканова, зафиксированы попытки обойти эти ограничения.

"На момент принятия решения о санкциях четыре воздушных судна находились за пределами Украины, а один – самолет, который использовал Медведчук – находился в аэропорту "Жуляны". Там он находится и сейчас. Впоследствии бенефициары судов начали менять владельцев и обслуживающие компании", – сказал глава СБУ.

Он добавил, что в феврале служба предложила обновить санкции, применив их уже к новым собственникам-нерезидентам. Новый пакет ограничений касался ряда компаний Британских Виргинских островов.

"Но на этом подсанкционные субъекты не остановились. Мы фиксируем попытки сменить владельцев, обслуживающие компании и бортовые номера. И таким образом обойти санкции. Но я не думаю, что эти юридические уловки дадут свой результат", – подчеркнул Баканов.

19 февраля 2021 года СНБО ввел санкции против ряда компаний и физических лиц. Среди них Виктор Медведчук и Оксана Марченко. В СНБО также заявляли, что санкции ввели против пяти самолетов и компаний-владельцев, на которых вопреки нормативно-правовым актам Украины выполнялись перелеты по маршруту Киев — Москва. Две из них напрямую связаны с Медведчуком и Тарасом Козаком. Третья компания, как выяснила LIGA.net , записана на жену Игоря Кушнира – президента строительного холдинга "Киевгорстрой". Четвертая компания связана с экс-нардепом и бизнесменом Виталием Хомутынником. Пятая компания из санкционного списка WHPA AVIA LTD, по данным расследования, зарегистрированная на Виргинских островах.

, записана на жену Игоря Кушнира – президента строительного холдинга "Киевгорстрой". Четвертая компания связана с экс-нардепом и бизнесменом Виталием Хомутынником. Пятая компания из санкционного списка WHPA AVIA LTD, по данным расследования, зарегистрированная на Виргинских островах. 26 февраля из расследования Bihus.Info стало известно, что три из пяти чартерных самолетов незадолго до заседания СНБО перегнали в Швейцарию.

Вадим Ребрина

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