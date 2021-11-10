СНБО принял решение о введении санкций против новых владельцев самолетов, летавших в РФ
Совет нацбезопасности и обороны принял решение о введении санкций против новых владельцев трех летавших в Россию самолетов, прежние владельцы которых переоформили собственность на других лиц, чтобы избежать ранее введенных санкций СНБО. Об этом сегодня на брифинге после заседания совета сообщили секретарь СНБО Алексей Данилов и глава СБУ Иван Баканов.
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"Принято решение касательно трех самолетов, которые продолжают курсировать в Соединенных Штатах на компании, на которые на сегодняшний день они оформлены. Сегодня принято решение о наложении санкций. Все те самолеты, которые считают необходимым, что они будут без разрешения где-то передвигаться, они будут преследоваться. Все их регистрации будут отслеживаться, и они обязательно будут подвергаться санкциям. Мы этого упускать не будем", – сказал Данилов.
Самолет Виктора Медведчука, по словам секретаря СНБО, с первого дня санкций находится в киевском аэропорту "Жуляны". "Сейчас у него другое название, и он никуда ни одного раза отсюда не отправлялся", – сказал Данилов.
По словам Баканова, СБУ рекомендовала СНБО применить санкции против новых владельцев самолетов, ранее связанных с компанией JET4U S.R.L.
Он обратил внимание на то, что в январе СНБО по предложению СБУ ввел санкции против молдавского оператора чартерных рейсов. Но сейчас, по словам Баканова, зафиксированы попытки обойти эти ограничения.
"На момент принятия решения о санкциях четыре воздушных судна находились за пределами Украины, а один – самолет, который использовал Медведчук – находился в аэропорту "Жуляны". Там он находится и сейчас. Впоследствии бенефициары судов начали менять владельцев и обслуживающие компании", – сказал глава СБУ.
Он добавил, что в феврале служба предложила обновить санкции, применив их уже к новым собственникам-нерезидентам. Новый пакет ограничений касался ряда компаний Британских Виргинских островов.
"Но на этом подсанкционные субъекты не остановились. Мы фиксируем попытки сменить владельцев, обслуживающие компании и бортовые номера. И таким образом обойти санкции. Но я не думаю, что эти юридические уловки дадут свой результат", – подчеркнул Баканов.
- 19 февраля 2021 года СНБО ввел санкции против ряда компаний и физических лиц. Среди них Виктор Медведчук и Оксана Марченко. В СНБО также заявляли, что санкции ввели против пяти самолетов и компаний-владельцев, на которых вопреки нормативно-правовым актам Украины выполнялись перелеты по маршруту Киев — Москва. Две из них напрямую связаны с Медведчуком и Тарасом Козаком. Третья компания, как выяснила LIGA.net, записана на жену Игоря Кушнира – президента строительного холдинга "Киевгорстрой". Четвертая компания связана с экс-нардепом и бизнесменом Виталием Хомутынником. Пятая компания из санкционного списка WHPA AVIA LTD, по данным расследования, зарегистрированная на Виргинских островах.
- 26 февраля из расследования Bihus.Info стало известно, что три из пяти чартерных самолетов незадолго до заседания СНБО перегнали в Швейцарию.
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