СНБО составил список пророссийских Telegram-каналов, "обиженных" глоссарием об агрессии РФ

Совет нацбезопасности и обороны опубликовал перечень названий, терминов и словосочетаний, которые активно использует российская пропаганда в информационной войне против Украины для манипуляций общественным мнением. На глоссарий мгновенно отреагировал ряд пророссийских Telegram-каналов. Центр противодействия дезинформации при СНБО проанализировал их деятельность.

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В СНБО назвали аккаунты и Telegram-каналы, которые систематически продвигают пророссийские нарративы по поводу опубликованного "словаря":



- Klymenko Time;

- VESTI;

- Шептун;

- First;

- Новоstnoy;

- Юрий Ткачев;

- Андрей Манчук;

- КОРНИЛОВ;

- Максим Могильницкий;

- Вадим Рабинович;

- Moroz.Live.



"На публикацию глоссария мгновенно отреагировали Telegram-каналы, которые непосредственно связаны с дезинформационной деятельностью в пользу РФ. Основным нарративом стало унижение национального достоинства украинцев, особенно Революции достоинства, которую каналы называют "переворотом", – сказано в отчете.

В СНБО сообщили, что Klymenko Time и VESTI открыто связаны с бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко, который занимал эту должность при экс-президенте Викторе Януковиче.

Шептун, First и Новоstnoy принадлежат к пулу, контролируемому из РФ. Администрируются каналы пользователем @A_menejer. По данным СБУ, этот человек принимает заказы на публикацию материалов политического характера и находится в розыске по статье о массовых беспорядках.

Также в СНБО рассказали о Telegram-блогах, которые первыми подхватили пророссийский нарратив Klymenko Time по поводу глоссария. Среди них – нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович, адвокат экс-прокурора оккупированного Крыма Натальи Поклонской Андрей Могильницкий и другие пророссийские деятели.

"Все "очень обиженные и обеспокоенные" публикацией глоссария каналы принадлежат к пулу Клименко или напрямую курируются РФ", – резюмировали в СНБО.

20 октября 2021-го СНБО опубликовал перечень названий, терминов и словосочетаний, которые активно использует российская пропаганда в информационной войне против Украины для манипуляций общественным мнением. В СНБО призывают писать и говорить не "аннексия", а "оккупация", не "в Донбассе", а "на Донбассе", не "на Украине", а "в Украине". Полный список в формате PDF можно скачать здесь и распечатать.

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Оксана Житнюк

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