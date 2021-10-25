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СНБО составил список пророссийских Telegram-каналов, "обиженных" глоссарием об агрессии РФ

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2021, 16:37
СНБО составил список пророссийских Telegram-каналов,
Заседание СНБО (источник - president.gov.ua)

Совет нацбезопасности и обороны опубликовал перечень названий, терминов и словосочетаний, которые активно использует российская пропаганда в информационной войне против Украины для манипуляций общественным мнением. На глоссарий мгновенно отреагировал ряд пророссийских Telegram-каналов. Центр противодействия дезинформации при СНБО проанализировал их деятельность.

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В СНБО назвали аккаунты и Telegram-каналы, которые систематически продвигают пророссийские нарративы по поводу опубликованного "словаря":

- Klymenko Time;
- VESTI;
- Шептун;
- First;
- Новоstnoy;
- Юрий Ткачев;
- Андрей Манчук;
- КОРНИЛОВ;
- Максим Могильницкий;
- Вадим Рабинович;
- Moroz.Live.

"На публикацию глоссария мгновенно отреагировали Telegram-каналы, которые непосредственно связаны с дезинформационной деятельностью в пользу РФ. Основным нарративом стало унижение национального достоинства украинцев, особенно Революции достоинства, которую каналы называют "переворотом", – сказано в отчете.

В СНБО сообщили, что Klymenko Time и VESTI открыто связаны с бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко, который занимал эту должность при экс-президенте Викторе Януковиче.

СНБО составил список пророссийских Telegram-каналов, "обиженных" глоссарием об агрессии РФ

Шептун, First и Новоstnoy принадлежат к пулу, контролируемому из РФ. Администрируются каналы пользователем @A_menejer. По данным СБУ, этот человек принимает заказы на публикацию материалов политического характера и находится в розыске по статье о массовых беспорядках.

СНБО составил список пророссийских Telegram-каналов, "обиженных" глоссарием об агрессии РФ

Также в СНБО рассказали о Telegram-блогах, которые первыми подхватили пророссийский нарратив Klymenko Time по поводу глоссария. Среди них – нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович, адвокат экс-прокурора оккупированного Крыма Натальи Поклонской Андрей Могильницкий и другие пророссийские деятели.

СНБО составил список пророссийских Telegram-каналов, "обиженных" глоссарием об агрессии РФ

"Все "очень обиженные и обеспокоенные" публикацией глоссария каналы принадлежат к пулу Клименко или напрямую курируются РФ", – резюмировали в СНБО.

  • 20 октября 2021-го СНБО опубликовал перечень названий, терминов и словосочетаний, которые активно использует российская пропаганда в информационной войне против Украины для манипуляций общественным мнением. В СНБО призывают писать и говорить не "аннексия", а "оккупация", не "в Донбассе", а "на Донбассе", не "на Украине", а "в Украине". Полный список в формате PDF можно скачать здесь и распечатать.

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Оксана Житнюк
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пропаганда снбо агрессия рф глоссарий Telegram-канал
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