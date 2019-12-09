СНБО внес в списки террористов не того человека

Алексею Данилову пришлось извиниться за ошибку (Фото: пресс-служба СНБО)

Совет нацбезопасности и обороны по ошибке внес жительницу Бахмута Викторию Агапову в списки лиц, причастных к террористической деятельности. Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов написал в Facebook.

"...Была внесена Агапова Виктория Сергеевна... которая, в отличие от другой Агаповой, не имеет никакого отношения к работе так называемой "территориальной избирательной комиссии" на оккупированной территории Донецкой области", - написал Данилов.

По его словам, на заседании СНБО 7 декабря этот вопрос был рассмотрен, и в указ президента о санкционных списках будут внесены изменения. Данилов позвонил Агаповой и извинился за допущенную ошибку.

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