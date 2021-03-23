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СНБО ввел санкции против чиновников МВД РФ, ФСБ и заблокировал ряд пропагандистских сайтов

23.03.2021, 22:05
СНБО ввел санкции против чиновников МВД РФ, ФСБ и заблокировал ряд пропагандистских сайтов - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 23 марта о введении персональных специальных экономических санкций против ряда российских чиновников, компаний и пропагандистских сайтов. Об этом сообщается на сайте главы государства.

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Санкции введены против 23 россиян и трех граждан Франции – депутатов Европарламента, которые незаконно посетили оккупированный Крым в 2020 году. В частности под санкции попали заместители министра внутренних дел РФ, другие чиновники МВД и миграционной службы, замминистра труда, руководители ФСБ, члены Совета федерации Федерального собрания. Полный список.

Санкции включают блокировку активов, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины, запрет участия в приватизации, отказ в предоставлении и отмену виз, запрет въезда на территорию Украины. 

Также санкции вводятся против 81 юридического лица из РФ. Среди них СМИ, страховые и строительные компании, Костромской государственный университет, Сибирская нефтегазовая компания, Черноморнефтегаз, Производственно-аграрное объединение "Массандра" и другие. Полный список.

Санкции, подразумевающие в том числе блокировку в Украине, введены против российских изданий Утро.ру, Газета.ру, Россия сегодня, Лента.ру, ИТАР–ТАСС, ruxpert.ru, voicesevas.ru, ukraina.ru, smi2.ru, rt.com, jpgazeta.ru, asd.news, pikinform.ru, dnronlane.su, i-don.ru, rumedia24.com, dnr24.su, rmnews.ru, howto-news.info, novosti.icu.

Санкции включают блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования, другие санкции.

Срок действия санкций – три года.

Кроме того, СНБО решил исключить из санкционного списка физлиц, который введен в действие в 2018 году, Игоря Ивакина — "министра угольной промышленности" террористической организации ДНР. Из санкционного списка юрлиц исключаются девять компаний, включая Керченский, Феодосийский, Ялтинский, Севастопольский и Евпаторийский порты.

Из санкционного списка физлиц, который введен в действие в 2019 году, досрочно исключили двух российских бизнесменов, бывших владельцев российского Промсвязьбанка — братьев Олега и Дмитрия Ананьевых. Из санкционного списка юрлиц 2019 года исключили Башкирскую содовую компанию.

19 марта СНБО ввел максимальный объем санкций против бывших высокопоставленных должностных лиц и лиц, содействующих укреплению оккупационного режима в Крыму и на Донбассе, а также против 19 компаний, работающих в сфере пользования недрами. 

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский санкции Крым снбо
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