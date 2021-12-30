СНБО ввел санкции против физических и юрлиц за Керченский мост

Совет национальной безопасности и обороны на заседании в четверг ввел санкции против физических и юридических лиц, причастных к сооружению и эксплуатации транспортного перехода через Керченский пролив (так называемый Крымский мост). Об этом на брифинге по итогам сегодняшнего заседания совета заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает пресс-служба ведомства.

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Санкции введены против шести физических лиц и 24 юридических лиц, причастных к незаконному сооружению и эксплуатации железнодорожной части транспортного перехода, а также организации пассажирского железнодорожного сообщения временно оккупированной территории Крыма с территорией РФ.

В санкционный список внесены также 18 физических лиц, причастных к вынесению неправосудных судебных решений об отчуждении имущества Крымской епархии Православной церкви Украины.

Кроме того, санкции применены и к 52 физическим лицам, которые, занимая руководящие должности в структуре оккупационной администрации Крыма, наносят существенный ущерб национальным интересам и безопасности украинского народа.

В августе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ситуации с Азовским морем и Керченским мостом сейчас практически неразрешимы, ведь Россия полностью контролирует географию из-за оккупации Крыма.

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Вадим Ребрина

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