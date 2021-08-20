Кулеба: Азовское море и Керченский мост – сейчас практически нерешаемая проблема
Ситуации с Азовским морем и Керченским мостом сейчас практически нерешаемы, ведь Россия полностью контролирует географию из-за оккупации Крыма. Об этом в интервью НВ заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Интервьюер отметил, что Азовское море по сути заблокировано для Украины, ведь Россия в любой момент может перекрыть Керченский пролив.
"Азовское море и проблема Керченского моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальную географию. Потому что география полностью контролируется РФ – и со стороны Таманского полуострова и со стороны Крымского полуострова", – ответил глава МИД.
По словам Кулебы, сейчас также невозможно демилитаризировать Крым. Он опасается, что это будет невозможно вплоть до деоккупации полуострова. "Россия сознательно превратила Крым в военную базу, от которой пытается всех отпугать", – объясняет министр.
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Кулеба считает, что для Черного моря нужна новая стратегия черноморских стран НАТО, Украины, Грузии и Молдовы. Если стратегии и общих объединенных сил не будет, то Россия будет доминировать в Черном море, как сейчас в Азовском, предупреждает глава МИД.
По его словам, тема Черного моря сейчас одна из ключевых во внешней политике. У президента Владимира Зеленского есть инициатива, суть которой – готовность, общие действия для создания баланса безопасности в Черном море.
"Не учения – прошли и забыли, а общие постоянные механизмы и действия", – объяснил Кулеба.
- 23 августа 2021-го в Украине должен состояться первый саммит Крымской платформы – международной площадки по деоккупации полуострова.
- Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис не приедут на саммит Крымской платформы. США представит министр транспорта Пит Буттиджич, которого у Зеленского называют "восходящей звездой политической арены США".
- Всего на разных уровнях на Крымской платформе будут представлены 44 страны и организации.
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