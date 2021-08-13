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Кулеба "доволен нервной реакцией" Лаврова на Крымскую платформу и цитирует Ганди

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2021, 11:44
Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Эдуард Крыжановский/пресс-служба МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба доволен нервной реакцией своего российского коллеги Сергея Лаврова на грядущий саммит Крымской платформы. Свое удовлетворение он выразил на брифинге и подкрепил его цитатой борца за независимость Индии от Великобритании Махатмы Ганди.

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По словам Кулебы, вчера Лавров незаконно посетил временно оккупированный Крым и назвал Крымскую платформу "шабашем", "сборищем".

"Я не буду скрывать – доволен этой нервной реакцией. Как говорил Махатма Ганди, сначала они вас игнорируют, потом они над вами смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете", – сказал он.

Кулеба считает, что Россия уже преодолела первые две стадии по схеме Ганди и находится на третьей – "активно с нами борется".

"А четвертая стадия обязательно будет. Это будет стадия украинской победы и возвращения украинского Крыма", – подытожил глава МИД.

Читайте также: Украина собирает масштабный саммит мировых лидеров – Крымскую платформу. Как это будет 

Марк Сировой
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махатма ганди Крым Сергей Лавров дмитрий кулеба крымская платформа
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