Кулеба "доволен нервной реакцией" Лаврова на Крымскую платформу и цитирует Ганди

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба доволен нервной реакцией своего российского коллеги Сергея Лаврова на грядущий саммит Крымской платформы. Свое удовлетворение он выразил на брифинге и подкрепил его цитатой борца за независимость Индии от Великобритании Махатмы Ганди.

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По словам Кулебы, вчера Лавров незаконно посетил временно оккупированный Крым и назвал Крымскую платформу "шабашем", "сборищем".

"Я не буду скрывать – доволен этой нервной реакцией. Как говорил Махатма Ганди, сначала они вас игнорируют, потом они над вами смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете", – сказал он.

Кулеба считает, что Россия уже преодолела первые две стадии по схеме Ганди и находится на третьей – "активно с нами борется".

"А четвертая стадия обязательно будет. Это будет стадия украинской победы и возвращения украинского Крыма", – подытожил глава МИД.

23 августа 2021-го в Украине должен состояться первый саммит Крымской платформы. Это инициированная президентом Владимиром Зеленским международная площадка по деоккупации полуострова.

15 марта в РФ заявили, что будут считать участие в Крымской платформе агрессией против России. Зеленский заявил, что участие в ней станет "серьезным риском" для всех государств-участников – из-за отношения России к этой платформе.

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Марк Сировой

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