Кулеба "доволен нервной реакцией" Лаврова на Крымскую платформу и цитирует Ганди
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба доволен нервной реакцией своего российского коллеги Сергея Лаврова на грядущий саммит Крымской платформы. Свое удовлетворение он выразил на брифинге и подкрепил его цитатой борца за независимость Индии от Великобритании Махатмы Ганди.
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По словам Кулебы, вчера Лавров незаконно посетил временно оккупированный Крым и назвал Крымскую платформу "шабашем", "сборищем".
"Я не буду скрывать – доволен этой нервной реакцией. Как говорил Махатма Ганди, сначала они вас игнорируют, потом они над вами смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете", – сказал он.
Кулеба считает, что Россия уже преодолела первые две стадии по схеме Ганди и находится на третьей – "активно с нами борется".
"А четвертая стадия обязательно будет. Это будет стадия украинской победы и возвращения украинского Крыма", – подытожил глава МИД.
- 23 августа 2021-го в Украине должен состояться первый саммит Крымской платформы. Это инициированная президентом Владимиром Зеленским международная площадка по деоккупации полуострова.
- 15 марта в РФ заявили, что будут считать участие в Крымской платформе агрессией против России. Зеленский заявил, что участие в ней станет "серьезным риском" для всех государств-участников – из-за отношения России к этой платформе.
- 28 июля Кулеба заявил, что это будет беспрецедентным для Украины международным событием: участвовать в саммите согласились 28 стран и международных организаций. По состоянию на 13 августа глава МИД заявлял о 40 участниках.
- Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис не приедут в Киев на саммит Крымской платформы. США представит министр транспорта Пит Буттиджич, которого у Зеленского называют "восходящей звездой политической арены США".
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