"Со светом, газом и без русни". Премьер Литвы Шимоните – о честном мире для Украины
Победа, международный трибунал и приговоры руководству России должны принести честный и справедливый мир Украине и Европе. Об этом на торжествах по случаю Дня Независимости в Киеве заявила премьер Литвы Ингрида Шимоните. Она выступала на украинском языке.
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"Я не только надеюсь, я верю, что день победы обязательно наступит. Что мы будем вместе праздновать его в украинском Крыму и свободном гордом Мариуполе. Что украинцы, получившие убежище в Литве, вернутся и отстроят города ЕС и НАТО – Донецк и Луганск", – сказала она.
Шимоните подчеркнула, что честный мир Украине может принести только победа и международный трибунал над Путиным: "Мы должны стать свидетелями приговоров для всех, кто совершал бесчеловечные военные преступления против украинского народа и государства. И для каждого, кто отдавал варварские приказы".
Литва будет с Украиной на каждом шагу к этой цели, заверила премьер: "Будем делать все, чтобы приблизить победу. Победу свободных людей, которую будем праздновать вместе. Со светом, с газом и без русни".
Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что война скоро закончится "победой сил свободы над силами тирании". "И здесь нет никакого значения, насколько большим кажется агрессор, захватчик или оккупант. Я не имел и не имею ни малейшего сомнения", – добавил он.
- 22 августа правительство Литвы одобрило решение о продлении временной защиты украинцев еще на год – до 4 марта 2026 года.