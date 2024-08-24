"Зі світлом, газом і без русні". Прем’єрка Литви Шимоніте – про чесний мир для України

Перемога і міжнародний трибунал для "варварів" з Росії – тільки такий мир потрібен українцям

Інгріда Шимоніте (Фото: ЕРА)

Перемога, міжнародний трибунал і вироки керівництву Росії мають принести чесний і справедливий мир Україні та Європі. Про це на урочистостях з нагоди Дня Незалежності у Києві заявила прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте. Вона виступала українською мовою.

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"Я не лише сподіваюсь, я вірю, що день перемоги обов’язково настане. Що ми разом святкуватимемо його в українському Криму і вільному гордому Маріуполі. Що українці, які отримали прихисток у Литві, повернуться і відбудують міста ЄС та НАТО – Донецьк і Луганськ", – сказала вона.

Шимоніте наголосила, що чесний мир Україні може принести лише перемога і міжнародний трибунал над Путіним: "Маємо стати свідками вироків для всіх, хто здійснював нелюдські військові злочини проти українського народу і держави. І для кожного, хто віддавав варварські накази".

Литва буде з Україною на кожному кроці до цієї мети, запевнила прем’єрка: "Робитимемо все, аби наблизити перемогу. Перемогу вільних людей, яку святкуватимемо разом. Зі світлом, з газом і без русні".

Президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що війна незабаром закінчиться "перемогою сил свободи над силами тиранії". "І тут немає жодного значення, наскільки великим здається агресор, загарбник чи окупант. Я не мав і не маю найменшого сумніву", – додав він.