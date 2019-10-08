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Согласование формулы Штайнмайера. Появилась реакция НАТО

Согласование формулы Штайнмайера. Появилась реакция НАТО - Фото
Александер Винников (Фото: скриншот UATV Russian/Youtube)
08.10.2019, 17:16

В представительстве НАТО в Украине считают, что согласование ФШ может привести к полной имплементации минских договоренностей

В представительстве НАТО в Украине поддержали усилия, направленные на выполнение минских соглашений, включая разведение войск и согласование формулы Штайнмайера. Об этом заявил председатель представительства НАТО в Украине Александр Винников во время брифинга в Северодонецке Луганской области, передает Hromadske.

"НАТО полностью поддерживает выполнение минских соглашений всеми сторонами. Также мы отметили, что на прошлой неделе состоялось согласование формулы Штайнмайера в Трехсторонний контактной группе. Это может привести к полной имплементации минских соглашений", - заявил Винников.

Он добавил, что в НАТО призывают Россию в полном объеме выполнить свои обязательства.

"Мы поддерживаем все усилия, которые направлены на уменьшение напряженности и могут способствовать полному выполнению соглашений, поскольку это единственный путь к политическому урегулированию", - резюмировал Винников.

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